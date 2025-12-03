"Аэрофлот" запустил "Бизнес-проездной" для часто летающих пассажиров

Стоимость одного рейса начинается от 6 тыс. рублей в классе "Эконом" и от 23 тыс. рублей в классе "Бизнес"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" представил новый продукт - "Бизнес-проездной", предназначенный для пассажиров, совершающих частые перелеты. Он позволяет предварительно оплатить от 12 до 20 рейсов в классах "Эконом" или "Бизнес" и использовать их в течение 3-6 месяцев на различных внутренних направлениях. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"В отличие от "Делового проездного", новый продукт предусматривает возможность перелетов по разным маршрутам. Пассажирам доступны 6 маршрутных пакетов, включающих до 42 городов и 122 уникальных направления. Стоимость билета фиксируется в момент покупки проездного и не зависит от даты поездки или спроса",- говорится в сообщении.

Предлагаются проездные на 12 полетов (срок действия 3 месяца) или на 20 полетов (срок действия 6 месяцев). В классе "Эконом" доступны тарифы с багажом и без багажа, в классе "Бизнес" - только с багажом. Стоимость одного рейса начинается от 6 тыс. рублей в классе "Эконом" и от 23 тыс. рублей в классе "Бизнес".

Владельцы "Бизнес-проездного" могут оперативно менять планы онлайн, перенося забронированную поездку не позднее чем за 45 минут до вылета. Участники программы "Аэрофлот бонус" будут получать за полеты от 100% до 150% миль.

Приобрести проездной можно онлайн на сайте или в мобильном приложении авиакомпании, а воспользоваться им - через 3 дня после покупки. Ожидается, что новый продукт будет востребован у пассажиров, активно летающих по России.