Келин: РФ готовит юридический и финансовый ответ на случай экспроприации активов

Посол России в Лондоне также отметил, что в случае экспроприации российских активов страны глобального Юга утратят доверие к европейским государствам

Редакция сайта ТАСС

Посол России в Великобритании Андрей Келин © Илья Дмитрячев/ ТАСС

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Россия разрабатывает юридический и финансовый ответ на случай экспроприации западными странами российских суверенных активов. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Читайте также

Бельгия против, Россия обещает ответ. Как ЕК поддержала идею "репарационного кредита"

"Я не буду долго говорить об этом, поскольку у нас есть экономисты, которые знают, как действовать в этой ситуации, но я могу сказать, что мы готовим очень серьезный ответ на это. Это будет юридический и финансовый ответ. Если это произойдет, то, во-первых, многие европейцы потеряют свои деньги, которые были вложены в Россию. Во-вторых, мы будем преследовать тех, кто поддерживает эту идею", - отметил он.

Дипломат также указал, что в случае экспроприации активов РФ страны глобального Юга утратят доверие к европейским государствам. "Европа потеряет доверие, в том числе в арабском мире, и придет в упадок. Это будет хаотичный шаг, потому что это беспрецедентно. Даже в годы Второй мировой войны или в других войнах после нее не было случаев конфискации суверенных средств центробанков. Это нарушение [международного права] и воровство, которое уголовно наказуемо в любой стране", - подчеркнул Келин. Глава российского диппредставительства предупредил, что западные страны столкнутся с "серьезным возмездием", если присвоят активы РФ.

Страны Евросоюза продолжают обсуждать пути дальнейшего финансирования Украины, в том числе возможность использования для этой цели замороженных на Западе активов РФ. Бельгия заблокировала на саммите ЕС 23 октября план Еврокомиссии по экспроприации активов РФ под видом предоставления Украине "репарационного кредита", опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены по всем странам блока.

Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в декабре, а Еврокомиссия получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины на 2026-2027 года. Европейский центральный банк отказался поддержать выплату Украине в размере €140 млрд.