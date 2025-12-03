На Чукотке остановили первый из трех энергоблоков Билибинской АЭС

Энергоснабжение региона обеспечивает плавучая атомная теплоэлектростанция в Певеке, заменившая выбывающие мощности станции

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. На Билибинской АЭС остановили первый из трех энергоблоков, которые будут окончательно выведены из генерации электричества до конца 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Росэнергоатома.

"На Билибинской АЭС остановлен энергоблок № 2 с реактором типа ЭГП-6 - энергетическим гетерогенным петлевым реактором с шестью петлями циркуляции теплоносителя. Это первый из трех энергоблоков, которые будут окончательно выведены из генерации электричества до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе концерна, энергоблок № 1 был остановлен еще в 2018 году, а его отработавшее ядерное топливо удалено в бассейн выдержки. Энергоснабжение региона сейчас обеспечивает плавучая атомная теплоэлектростанция в Певеке, заменившая выбывающие мощности станции.

По словам директора АЭС Константина Холопова, к остановке энергоблоков готовились не один год: в Билибино уже функционирует энергоцентр замещения, а также другая инфраструктура. Предполагается, что этап вывода из эксплуатации продлится около восьми лет.

Билибинская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом", входящего в состав госкорпорации "Росатом". Расположена в Билибинском районе Чукотской автономной области, в 610 км к северо-западу от Анадыря. В 1980-е гг. выработка электроэнергии на станции достигала 430 млн кВт-ч в год. До ввода в эксплуатацию ПАТЭС "Академик Ломоносов" Билибинская АЭС вырабатывала ежегодно более 210 млн кВт-ч электроэнергии, что обеспечивало около 80% потребления в Чаун-Билибинской энергосистеме.