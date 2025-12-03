Российский рынок акций закрылся в красной зоне

Долларовый индекс РТС опустился на 1,21%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду снизился на 0,58%, до 2 651,71 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,21% - до 1 071,57 пункта. Курс юаня снизился на 9 копеек, до 10,87 рубля.

"Индекс Мосбиржи в середине недели торговался в отрицательной зоне и опускаясь к поддержке в районе 2 620 пунктов. Инвесторы оценивали итоги встречи российского президента Владимира Путина в Москве с представителями США", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции "Россетей" (+1,5%), скорее всего, на новостях о достижении договоренностей между Минфином и Минэнерго РФ о том, что доля государства в дивидендах энергокомпаний будет возвращаться эмитенту и направляться на развитие бизнеса", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались обыкновенные акции "Мечела" (-3,6%), возможно, после выхода отчетности компании за девять месяцев года.

Прогноз на 4 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 4 декабря - 2 600 - 2 700 пунктов. Ориентиры по валютам на четверг - 77-79 рублей за доллар, 11 рублей за юань.

Как считают в Freedom Finance Global, в четверг индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600 - 2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на четверг- 77-79 рублей, 89-91 рубль и 10,8-11,2 рубля соответственно.