Оборот розничной торговли в России в октябре вырос на 4,8%

Он достиг 5,36 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в октябре 2025 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 5,36 трлн рублей, в январе - октябре - на 2,4% в годовом сопоставлении, до 49,96 трлн рублей, следует из данных Росстата.

Оборот розничной торговли в октябре на 96,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,3% (в октябре 2024 года - 96,1% и 3,9% соответственно).

По данным статистики, в октябре 2025 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 46,8%, непродовольственных товаров - 53,2% (в октябре 2024 года - 46,6% и 53,4% соответственно).