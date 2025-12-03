Комитет ГД одобрил к II чтению законопроект о доступе к данным НСПК

Мера направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о праве Росфинмониторинга получать информацию от Национальной системы платежных карт (НСПК) об операциях сервиса быстрых платежей и платежных карт. Эта мера направлена на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроектом предусматривается наделение Росфинмониторинга правом на безвозмездной основе получать от оператора НСПК информацию, связанную с операциями, совершаемыми с использованием сервиса быстрых платежей и платежных карт. Порядок, сроки, объем и состав предоставляемой информации будут определяться соглашением между ведомством и оператором, согласованным с Банком России. Это повысит эффективность противодействия незаконным финансовым операциям, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Комитет одобрил четыре поправки к законопроекту. В частности, одна из них предусматривает предоставление Росфинмониторингу права безвозмездно получать информацию об операциях, совершаемых с использованием универсального платежного кода.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Об НСПК и СБП

Акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК) - оператор платежной системы "Мир", операционный платежный и клиринговый центр СБП.

Участниками российской платежной системы "Мир" являются банки, которые принимают и обслуживают карты "Мир" в сети своих устройств.

Система быстрых платежей (СБП) - сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно также оплачивать товары и услуги по QR-коду или платежной ссылке.