Премьер-министр Украины: Киев потратит $66 млрд на военные нужды в 2026 году

По словам Юлии Свириденко, сумма составит почти 60% от всех расходов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Утвержденный Верховной радой бюджет Украины на 2026 год предусматривает расходы на оборону в размере 2,8 трлн гривен ($66 млрд). Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале по итогам заседания парламента, на котором утвердили бюджет.

"В следующем году потратим на армию 2,8 трлн гривен, это почти 60% от всех расходов", - написала она.

В госбюджете на 2025 год расходы на оборону изначально были заложены в сумме 2,22 трлн гривен ($52,6 млрд). В июле Рада приняла изменения в бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд гривен до 2,63 трлн гривен ($62 млрд), а в октябре - на 325 млрд до 2,95 трлн ($69,9 млрд).