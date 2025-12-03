"Ъ": Патрушев назвал недостаточной координацию исследований для судостроения

Председатель Морской коллегии отметил, что научные изыскания ведутся по запросу отдельного заказчика для исполнения конкретного технического задания

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Координация в России научных исследований в интересах судостроительной отрасли недостаточна, они ведутся по запросу отдельного заказчика, а отраслевые институты действуют независимо друг от друга. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту".

"Анализ, проведенный Морской коллегией РФ, показывает, что общая координация научных исследований в интересах судостроения явно недостаточна. Как правило, научные изыскания ведутся по запросу отдельного заказчика для исполнения конкретного технического задания, а отраслевые научно-исследовательские институты действуют независимо друг от друга", - рассказал Патрушев.

Кроме того, в настоящее время требования к судостроению, проектированию, материалам, задачам военного и гражданского флотов существенно изменились. "Несмотря на то, что в стране активно развивается судостроительная промышленность, обладающая значительным производственным потенциалом, научно-технический задел прежних лет практически исчерпан. Уже сегодня надо понимать, какой станет судостроительная отрасль через десятилетия, просчитать востребованность технологий, сформировать условия для изобретения и испытания перспективных образцов гражданской и военной морской техники", - отметил помощник президента.

Именно поэтому Морская коллегия вышла с инициативой к президенту России Владимиру Путину образовать Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова. Одним из инициаторов стал зампредседателя Морской коллегии Михаил Ковальчук. "При создании центра будет использован наработанный опыт НИЦ "Курчатовский институт" и НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского", которые успешно вносят вклад в разработку уникальных технологий атомной отрасли и авиации", - пояснил Патрушев.

Глава Морской коллегии также добавил, что зачастую наблюдается дублирование проводимых исследований, что приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств, низкой серийности в кораблестроении. "В этой связи НИЦ будет также выполнять функции национальной координирующей структуры в данной сфере", - уточнил он.

"Считаем, что такая стратегия поможет нам консолидировать распыленные по разным институтам огромные объемы научных данных и превратить теоретические разработки в уникальные корабли, суда, подводную и надводную робототехнику", - резюмировал Патрушев.

О создании центра

Накануне Путин подписал указ о создании Национального исследовательского центра судостроения им. академика А. Н. Крылова на базе Крыловского государственного научного центра.