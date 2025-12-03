Патрушев призвал как можно скорее восполнить утерянные кадры в судостроении

Такая ситуация произошла за годы, когда бизнес чрезмерно увлекся размещением заказов на зарубежных верфях, а судостроительные заводы закупали комплектующее оборудование в других странах, объяснил помощник президента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Утерянные компетенции в судостроении нужно как можно скорее восполнить. На это указал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту".

"Нужно как можно скорее восполнить утерянные компетенции в судостроении за годы, когда бизнес чрезмерно увлекся размещением заказов на зарубежных верфях, а судостроительные заводы закупали комплектующее оборудование в других странах", - заявил Патрушев, отвечая на вопрос о том, должно ли развитие кадрового потенциала стать одним из ключевых приоритетов работы Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова.

"Полагаю, что в первую очередь центру следует наладить взаимодействие с ведущими российскими университетами для подготовки высококвалифицированных научных кадров, поскольку сегодня их явно недостаточно", - уточнил он.

Говоря об организационных вопросах, которые предстоит решить на этапе становления нового центра, помощник президента пояснил, что функции учреждения, статус, полномочия, система управления и условия финансового обеспечения будут закреплены в соответствующем федеральном законе.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин уже поручил правительству утвердить основные направления научной деятельности центра, а также обеспечить развитие уникальной стендовой и опытно-экспериментальной базы. "Формирование же создаваемого центра будет находиться на контроле Морской коллегии России", - подытожил Патрушев.