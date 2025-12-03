Патрушев призвал совершенствовать корабли и суда ледовых классов

Глава Морколлегии отметил, что человечество живет в век очередной технологической революции в мировом судостроении

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Характеристики кораблей и судов ледовых классов требуется совершенствовать. Это станет одной из приоритетных задач создаваемого в РФ Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту".

"Учитывая поставленную президентом [РФ Владимиром Путиным] задачу создания Трансарктического транспортного коридора, требуется совершенствование характеристик кораблей и судов ледовых классов неограниченного района плавания, а также внедрение высокопрочных конструкционных хладостойких сталей, полимерных композиционных материалов и аддитивных технологий", - указал Патрушев, отвечая на вопрос о том, какими он видит приоритетные задачи наццентра судостроения.

Глава Морколлегии отметил, что человечество живет в век очередной технологической революции в мировом судостроении. "Важно обращать особое внимание на системы электродвижения судов, применение перспективных видов топлива, новых типов источников и накопителей энергии. Без сомнения, необходимо повышение уровня автоматизации кораблей и судов", - продолжил Патрушев.

В военно-морской сфере, по его словам, перед новым центром стоит широчайший спектр задач. "Например, это вопросы применения инновационных материалов, включая природоподобные. Большое значение приобретает разработка подходов к повышению автономности кораблей и судов, в том числе в плане корабельной энергетики. Пристальное внимание следует уделить безэкипажным, автономным и робототехническим системам", - перечислил помощник президента. Параллельно специалисты будут работать над повышением скрытности подводного флота, отметил он.

"Определенную роль, на мой взгляд, НИЦ должен играть в формировании научно обоснованных программ исследований и разработки ключевых технологий. Крайне важно возрождение так называемого исследовательского, предварительного проектирования", - продолжил Патрушев.

Речь, по его словам, о проработке вариантов концепций судна до начала его проектирования. "Приведу пример. В настоящее время завершается разработка отечественного крупнотоннажного газовоза для работы в арктических морях. На начальном этапе были рассмотрены десятки вариантов построения системы хранения сжиженного газа, главной энергетической установки. Было оценено почти 200 вариантов судна, из которых лишь несколько было предложено заказчику для выбора окончательного варианта и начала проектирования", - резюмировал глава Морколлегии.