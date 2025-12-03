ВТБ: нагрузка компаний по выплате процентов выросла более чем в три раза за два года

Для сравнения - в 2023 году на выплаты процентов компании направляли 10-12%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские компании направляют на выплаты процентов по своим обязательствам до 40% от операционной прибыли. Нагрузка на бизнес выросла за два года более чем в три раза, заявил ТАСС на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" старший вице - президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

"Мы видим достаточно серьезный рост процентной нагрузки на бизнес. За два года она выросла более чем в три раза. По последней статистике, на выплату процентов по кредитам, облигациям у российского бизнеса уходит до 40% операционной прибыли", - сказал он.

Для сравнения - в 2023 году на выплаты процентов компании направляли 10-12%, уточнил Средин.

В 2023 году Банк России начал постепенно поднимать ключевую ставку, а в октябре 2024 года регулятор установил ставку на рекордной отметке - 21% годовых. Летом этого года регулятор начал снижать ключевую ставку. На последнем заседании совета директоров ЦБ ставка была снижена до 16,5%.

ТАСС выступает информационным партнером инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".