ВТБ ждет новой волны M&A в крупнейших отраслях экономики в 2026 году

Высокая ключевая ставка охладила активность крупного бизнеса по слиянию и поглощению, рассказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка Дмитрий Средин

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Новая волна M&A (сделки по слиянию и поглощению) может начаться в крупнейших отраслях российской экономики в 2026 году. Такое мнение высказал ТАСС на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка Дмитрий Средин.

"Мы ждем, что в 2026 году немного усилится M&A активность, сделки слияний и поглощений. У нас был очень мощный 2024 год, когда объем сделок превысил 5 трлн рублей. Ситуация немного замедлилась в 2025 году. Высокая ставка, очевидно, охладила активность крупного бизнеса по M&A, но при этом определенные потребности остались не закрыты с точки зрения задач и целей. Мы ожидаем новую волну консолидации в крупнейших российских отраслях в 2026 году", - сказал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о продолжении в 2026 году цикла снижения ставки. По ее словам, ЦБ исходит из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временная мера.

