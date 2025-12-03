ВТБ готов выдать бизнесу кредиты в цифровых рублях

Банк активно работает в этом направлении, рассказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей кредитной организации Дмитрий Средин

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. ВТБ готов к выдаче кредитов бизнесу в цифровых рублях, активном работает в этом направлении, однако еще требуется адаптация рынка. Об этом заявил ТАСС на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка Дмитрий Средин.

"Конечно, да. Это то направление, на котором мы работаем очень активно. Просто требуется адаптация рынка к новым технологиям, чтобы все, с одной стороны, привыкли, но, и чтобы инфраструктура была готова в целом", - сказал Средин, отвечая на вопрос о том, готов ли банк выдавать кредиты бизнесу в цифровых рублях.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной. Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

