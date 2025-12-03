Rapaport: цены на бриллианты в ноябре продолжили снижаться

Рынок бриллиантов весом в 1 карат ослаб, а алмазы меньшего размера продемонстрировали самый резкий спад, поскольку тенденции, наблюдавшиеся в последние месяцы, сохранялись

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в ноябре в месячном выражении сократился на 2,6%, оказался на 8,2% ниже показателя годичной давности и на 7,7% ниже уровня начала 2025 года. Такие данные приводятся в сообщении отраслевого агентства Rapaport (рассчитывает международный индекс цен на бриллианты).

Цены на алмазы продолжили снижаться. Рынок бриллиантов весом в 1 карат ослаб, а алмазы меньшего размера продемонстрировали самый резкий спад, поскольку тенденции, наблюдавшиеся в последние месяцы, сохранялись, отметили в Rapaport.

De Beers сохраняла стабильные цены на ноябрьском сайте, при этом предоставляя возможность покупателям в любой момент отказаться от предложенной им партии.

Индекс цен на бриллианты весом 0,3 карата упал на 6% в ноябре и при этом снизился на 11,2% в годовом сравнении, на 12,1% с начала 2025 года. Индекс цен на бриллианты 0,5 карата в ноябре упал также на 5,1%, а с начала года снизился на 21%. При этом индекс цен на бриллианты весом 3 карата в ноябре увеличился на 0,1%, а с начала года упал на 0,6%.