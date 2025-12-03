Патрушев: Тимирязевская сельхозакадемия неизменно служит интересам АПК

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева - неизменно служит интересам агропромышленного комплекса, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев во время торжественного мероприятия по случаю 160-летия академии.

"Вице-премьер отметил, что с момента своего создания Тимирязевская сельхозакадемия в любой исторический этап развития страны неизменно служит интересам агропромышленного комплекса. Университет всегда является активным участником преобразований, связанных с укреплением позиций сельского хозяйства", - сообщили в аппарате вице-премьера.

Он отметил, что сегодня университет успешно воспитывает новое поколение кадров для агропрома, качественно отвечает на запросы АПК, внедряет новые актуальные направления подготовки. "Вуз поддерживает развитие науки, участвует в создании перспективных разработок. У вас действует собственный научный центр мирового уровня и другие точки притяжения для реализации потенциала молодых, воодушевленных своим делом специалистов. От всей души поздравляю вас с юбилеем! 160 лет - это только начало", - добавил вице-премьер.

"Вы воспитали более 200 тыс. специалистов, которые внесли большой вклад в развитие агропромышленного комплекса. Результаты деятельности многих из них золотыми буквами вписаны в историю отрасли, причем не только России, но и наших государств-партнеров", - сказал Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении.

Также сообщается, что указом президента России Владимира Путина за многолетнюю добросовестную работу коллективу Тимирязевской академии присужден орден "За доблестный труд". Патрушев вручил награду ректору вуза Владимиру Трухачеву.