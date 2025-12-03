Губернатор Никитин: поезд "Буревестник" улучшит транспортную доступность

За один рейс он может перевозить свыше 730 человек

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Запуск скоростного поезда "Буревестник" сообщением Москва - Нижний Новгород улучшит транспортную доступность Нижегородской области. Такое мнение высказал губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

"Возвращение "Буревестника", который курсировал на маршруте между Москвой и Нижним Новгородом несколько десятилетий, положительно скажется на транспортной доступности нашего региона как для его гостей, так и для жителей. Не раз слышал комментарии знакомых о том, что доехать до Нижнего в выходные на поезде проблематично в связи с большим спросом и увеличенным потоком туристов в эти дни", - сообщил Никитин.

По словам главы региона, Москву и Нижний Новгород связывают многие направления экономического, культурного, социального сотрудничества. "Регулярное и быстрое сообщение позволяет эффективно вести бизнес, способствует интеграции рынков и привлечению инвестиций в Нижегородскую область", - добавил Никитин.

Новый двухэтажный скоростной поезд "Буревестник" 3 декабря 2025 года начал курсировать между Москвой и Нижним Новгородом. За один рейс "Буревестник" может перевозить свыше 730 человек. На маршруте будут ежедневно курсировать три пары поездов "Буревестник", отправляющихся из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днем и вечером.

"Буревестник" курсировал между двумя городами с 1960-х годов по 2014 год. Все это время в составе поезда были одноэтажные вагоны, преимущественно с местами для сидения.