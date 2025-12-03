NYT: власти США продолжат сокращения в "Голосе Америки"

В числе стран, в которых пройдут сокращения, указываются Индонезия, Пакистан, Кения и Чехия

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена продолжить сокращения в государственной радиостанции "Голос Америки" (признана в России СМИ-иноагентом), несмотря на решение суда, сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, в конце ноября глава государственного Агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM) Кэри Лейк, в состав которого входит "Голос Америки", направила в Конгресс уведомление, в котором указала, что американские власти намерены закрыть шесть зарубежных новостных бюро и четыре маркетинговых офиса радиостанции. В числе стран, в которых пройдут сокращения, указываются Индонезия, Пакистан, Кения и Чехия.

В конце сентября суд столичного округа Колумбия приостановил решение американской администрации сократить 532 сотрудника государственного USAGM, отвечающего за внешнеполитическую пропаганду в теле- и радиоэфире. Суд фактически потребовал от исполнительной ветви власти США отказаться от решения уволить 532 сотрудника радиостанций "Голос Америки", "Свобода/Свободная Европа" (признаны в России СМИ-иноагентом), других платформ USAGM.

Президент США Дональд Трамп подписал 14 марта указ о фактической ликвидации USAGM в рамках борьбы с бюрократией на федеральном уровне. Официально USAGM именуется независимым ведомством правительства США. До 2018 года оно называлось Советом по вещанию.

Затем к правительству США было подано несколько исков, призванных добиться отмены принятых по USAGM решений. Истцами стали прежде всего некоторые сотрудники пропагандистских радио- и телестанций.