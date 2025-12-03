Кириенко: Россия заинтересована в самодостаточности экономики Абхазии

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ назвал приоритетными отраслями туризм и сельское хозяйство

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

СУХУМ, 3 декабря. /ТАСС/. Российская Федерация заинтересована том, чтобы экономика Абхазии была самодостаточной, заявил в интервью Государственному телевидению Абхазии и телеканалу "Абаза-ТВ" первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Приоритетными отраслями он назвал туризм и сельское хозяйство.

"Экономика Абхазии должна быть самодостаточной. Я не вижу будущего, в котором в Абхазии развивается тяжелая промышленность, вряд ли можно представить здесь металлургические комбинаты, станкостроительные заводы. Тут все-таки уникальная природа, которую нельзя испортить и невозможно это производство здесь создать. Значит, локомотивами развития экономики Абхазии могут быть туризм и сельское хозяйство", - сказал Кириенко.

Для успешного развития туризма, по его словам, в первую очередь "сюда надо иметь возможность приехать", и потому делается многое, что связано с транспортной доступностью - пошли электричка и "Комета", ремонтируются дороги, заработал аэропорт.

"Второе - люди приедут тогда, когда есть комфортная среда и инфраструктура и поэтому второй приоритет - это благоустройство парков, набережной, поддержка развития кемпингов, гостиниц, ресторанов. Третье - люди едут не только за тем, чтобы полежать на пляже у моря, хотя море, конечно, в Абхазии удивительное, такого нигде больше нет, люди едут за эмоциями", - сказал Кириенко.

Кириенко считает важным проведение таких мероприятий, как гастрофестиваль фейхоа, прошедший в последний день осени в Сухуме.

"Это не баловство, это якоря, которые должны вытягивать сюда людей", - сказал он. Немаловажно, по его мнению, информирование об Абхазии, в связи с чем оказывается поддержка в обучении журналистов, блогеров, СМИ.

Что касается сельского хозяйства, то, по словам первого заместителя руководителя Администрации президента, российские кредиты сегодня идут на предприятия по сельхозпереработке.

"Нужна глубокая переработка, нужна система, позволяющая быстро и достаточно эффективно довести сельхозпродукцию до российского рынка. Есть очень хороший проект сейчас у правительства Абхазии, такой координационный центр в сельском хозяйстве и мы его поддерживаем", - отметил он.

По словам Кириенко, начали помогать абхазским сельхозпроизводителям попасть на полки российских супермаркетов, но возникла проблема - руководители сетевых магазинов, признавая превосходство абхазских мандаринов, все же хотят, чтобы в ящике были одинакового размера плоды, и не хотят сразу 5 тонн, а хотят по 500 кг и каждый понедельник на протяжении полугода.

"Ни один сельхозпроизводитель в одиночку этого сделать не может, а если будет создан координационный центр, тогда уже будет возможность заключать договора с сетевыми магазинами, минуя целую цепочку посредников", - сказал он.