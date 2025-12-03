ДНР получит за два года 225 млн рублей федеральной субсидии на развитие туризма

В пресс-службе министерства спорта и туризма республики сообщили, что на каждый год запланировано по 112,5 млн рублей

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Федеральная субсидия на поддержку проектов в сфере туризма в ДНР на 2026-2027 годы составит 225 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства спорта и туризма республики.

"На 2026 и 2027 годы из федерального бюджета выделено на реализацию мероприятий по поддержке проектов, направленных на развитие туризма, 225 млн рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый год запланировано по 112,5 млн рублей. Республика получает федеральные субсидии на развитие отрасли с 2023 года. Их направили на поддержку возведения модульных некапитальных строений для отдыхающих и других туристических проектов. В частности, в 2024 году субсидия составила почти 77 млн рублей. Средства вложили в благоустройство пляжей в курортном приазовском поселке Седово и их приведение к национальному стандарту, а также обустройство площадки для пляжного волейбола на берегу городского пруда в донецком парке Щербакова.

В ноябре в Корпорации развития Донбасса сообщили ТАСС, что инвесторы заявили миллиардные инвестиции в развитие приморского туризма в регионе. Уже началась реализация трех крупных проектов в донецком Приазовье.