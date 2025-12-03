Таможенная и налоговая службы РФ договорились об информационном взаимодействии

Предполагается оперативный обмен информацией из баз данных ведомств в целях обеспечения соблюдения права Евразийского экономического союза и законодательства России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба России и Федеральная налоговая служба России подписали соглашение об информационном взаимодействии в ходе совместного заседания общественных советов, сообщила пресс-служба ФТС.

"Заседание состоялось на площадке Общественной палаты РФ. В ходе мероприятия руководители двух ведомств Валерий Пикалев и Даниил Егоров подписали новое соглашение об информационном взаимодействии между службами", - говорится в сообщении.

Документ предполагает оперативный обмен информацией из баз данных ведомств в целях обеспечения соблюдения права Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательства Российской Федерации. В ведомстве сообщили, что в перспективе обмен данными позволит снизить издержки добросовестного бизнеса, в том числе за счет сокращения объемов предоставляемых документов и сведений в рамках контрольных мероприятий.

"Заключение данного соглашения очень важно и своевременно, оно будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия таможенной и налоговой служб, пойдет во благо деятельности наших общественных советов, нашей стране и соотечественникам", - отметил глава ФТС РФ Валерий Пикалев.

О национальной системе подтверждения товаров

В пресс-службе также сообщили, что в ходе совместного заседания общественных советов участники обсудили накопленный опыт в рамках реализации налогового и таможенного мониторинга, а также инструменты борьбы с серым импортом.

Отмечается, что особое внимание было уделено реализации и запуску с 1 апреля 2026 года национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая предполагает обязательное предварительное информирование о ввозе товаров и уплату обеспечительного платежа. Так, в рамках совместной работы ФТС России будет наделена полномочиями по контролю наличия подтверждения информации о предстоящей поставке товаров из стран ЕАЭС.

"Мы не просто так вводим систему подтверждения ожидания товаров. Мы создаем очень серьезный арбитраж между легальным ввозом в страну, который администрирует таможенная служба, и серым импортом через страны ЕАЭС", - отметил глава ФНС РФ Даниил Егоров.

"Мы стоим на пороге новой, перспективной фазы сотрудничества наших ведомств: Министерством финансов Российской Федерации совместно с налоговой и таможенной службами ведется работа по созданию СПОТ. Реализация данной инициативы обусловлена необходимостью выстраивания системного противодействия серым схемам торговли. Только в постоянном диалоге и совместными действиями можно достичь устойчивых результатов, укрепить доверие и обеспечить эффективное развитие экономики", - подчеркнул Пикалев.