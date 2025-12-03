ЕК включила Россию в список стран с высоким риском отмывания денег

Постановление вступит в силу после его рассмотрения Европарламентом и Советом ЕС в течение месяца

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) внесла Россию в список третьих стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Комиссия принимает меры для сохранения целостности финансовой системы ЕС, добавляя Россию в список стран с высоким уровнем риска, имеющих стратегические недостатки в национальных механизмах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT)", - утверждается в сообщении.

Постановление вступит в силу после его рассмотрения Европарламентом и Советом ЕС в течение одного месяца.

В октябре депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали Еврокомиссию и Совет ЕС в рамках ужесточения экономических и иных санкций против России инициировать процедуру ее классификации как третьей страны с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.