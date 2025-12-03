Кириенко отметил динамику в ситуации с энергетической отраслью Абхазии

Сейчас в республике "нет отключений света, которые были бы связаны с нехваткой электроэнергии", отметил замруководителя администрации президента России

СУХУМ, 3 декабря. /ТАСС/. Динамика наблюдается в развитии энергетической отрасли Абхазии, собираемость за потребленную электроэнергию выросла более чем на 20%. Об этом рассказал в интервью Государственному телевидению Абхазии и телеканалу "Абаза-ТВ" первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"Очень важный вопрос - энергетика, где большая работа еще предстоит. Мы проводили с [президентом Абхазии] Бадрой Зурабовичем [Гунбой] и правительством совещание по энергетике, и я вижу динамику, потому что, во-первых, проводится ремонт сетей, установка счетчиков контроля. Я с энергетиками говорил, они с ужасом рассказывали, что, когда начали наводить порядок, выяснилось, что есть даже не физические, а юридические лица, которые не платили никогда за 30 лет, хотя всегда ее (электроэнергию - прим. ТАСС) получали, имея магазинчик или кафе", - сказал Кириенко. По его мнению, "до той поры, пока кто-то себе позволяет не платить, за это будут платить старики и многодетные семьи, которые потом будут попадать под отключение, и это невозможно".

Кириенко сказал, что он также видит существенную динамику в собираемости платежей за потребленную электроэнергию. "Уровень собираемости был 37%, а сейчас, по итогам ноября - 58%, это более 20%. Я когда-то работал министром энергетики России и понимаю, что это такое. Там каждый процент дается титаническим трудом, потому это крайне важная история", - заметил он, отметив, что сейчас в Абхазии нет отключений света, которые были бы связаны с нехваткой электроэнергии. По его словам, отключения связаны с авариями на устаревших сетях, а это огромные работы, и здесь тоже наблюдается динамика.