Аналитики прогнозируют рост цен на жилье в РФ на 6% в 2026 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра жилья в России может вырасти на 6% в 2026 году. Такой прогноз содержится в исследовании "Тренды развития рынка девелопмента: новая нормальность" экспертов консалтинговой компании "Яков и партнеры" и Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), которое есть в распоряжении ТАСС.

"Продукция будет адаптироваться к текущим финансовым возможностям покупателей: средняя площадь строящихся квартир снизится до примерно 48,6 кв. м при этом темпы роста цен на недвижимость сохранятся стабильными. Ожидается, что стоимость квадратного метра в России вырастет в среднем на 6% в 2025 и 2026 годах", - отмечается в сообщении.

Согласно результатам исследования, продажи по договорам долевого участия (ДДУ) стабилизируются на уровне около 475 тыс. квартир в 2025 году и 480 тыс. в 2026 году. Объем ипотечного кредитования останется на уровне 2 и 2,2 трлн рублей соответственно.

Российский рынок девелопмента завершает эпоху агрессивного роста, рассказал генеральный директор "Института развития строительной отрасли" Кирилл Холопик. В условиях дефицита финансирования и снижения ликвидности на рынке девелоперы вынуждены переосмыслить стратегию реализации проектов, сокращая объемы ввода и фокусируясь на управлении затратами.