"Аэроэкспресс" повысил стоимость проезда в поездах и экспресс-автобусах

Стоимость поездки на экспресс-автобусах теперь составит 450 рублей в одну сторону, туда и обратно - 750 рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" повысил тарифы на проезд в поездах и экспресс-автобусах, сообщила пресс-служба компании.

Таким образом, стоимость билета по тарифу "Стандарт" при покупке день в день составит 700 рублей, в рамках тарифа "Туда - обратно" - 675 рублей вместо прежних 650 рублей и 1,2 тыс. рублей.

Стоимость поездки на экспресс-автобусах теперь составляет 450 рублей в одну сторону, туда и обратно - 750 рублей, вместо прежних 400 рублей и 700 рублей, соответственно.

В компании добавили, что продолжает функционировать ряд тарифных предложений, которые позволяют пользоваться поездами и экспресс-автобусами с существенной скидкой по отношению к стандартному тарифу.

ООО "Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное и автобусное экспресс-сообщение между столицей и крупнейшими аэропортами Московского авиационного узла - Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 200 млн человек. Аэроэкспресс эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, отличающихся повышенной комфортностью и вместительностью, а также 7 одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе. Компания имеет собственные пассажирские терминалы в аэропортах Шереметьево и Домодедово.