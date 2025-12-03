Хуснуллин назвал необходимые объемы жилья для расселения в Донбассе и Новороссии

Речь о более чем 25,5 тыс. кв. м, сообщил вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 25,5 тыс. кв. м нового жилья нужно построить в регионах Донбасса и Новороссии для реализации первого этапа расселения из аварийных домов, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Есть потребность обновления жилищного фонда: например, необходимы площади для расселения граждан из аварийного жилья более 25,5 тыс. кв. метров. И это только в рамках первого этапа", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что у Донбасса и Новороссии есть большой градостроительный потенциал, а для застройщиков созданы все условия для реализации инвестпроектов.

"Сформирован банк земельных участков, разрабатываются проекты планировок территорий, действует свободная экономическая зона с ее преференциями по предоставлению земельных участков в субаренду без торгов, появилась программа субсидирования проектного финансирования, было принято решение о страховании военных рисков", - уточнил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин сообщил, что до 2027 года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будут расселены более 1 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Всего на первом этапе расселить предполагается 69 многоквартирных домов.