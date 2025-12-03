Эксперт Дагделен назвала отказ от газа РФ катализатором экономического краха ФРГ

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен заявила, что отказ от поставок российского газа является "катализатором экономического краха Германии".

"Полное прекращение импорта российского газа - это не "победа свободы", а катализатор экономического краха ФРГ", - написала Дагделен в X. "Закрытие заводов, стремительный рост цен на энергоносители, деиндустриализация - все это сделано в Берлине и Брюсселе. Безумие!" - подчеркнула политик.

В ФРГ все чаще звучат призывы к возобновлению поставок энергоносителей из России. Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявлял, что РФ вновь должна стать торговым партнером Германии в долгосрочной перспективе и выступал за возобновление импорта энергоносителей из России после прекращения огня на Украине. 26 ноября сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, выступая в Бундестаге, представила план из 12 пунктов по выводу страны из кризиса. В нем она также выступила за возобновление закупок российских природного газа и нефти. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил ТАСС, что отказ от российских энергоресурсов похож на "выстрел в собственное колено", поскольку прекращение поставок оказало сильное влияние на благосостояние жителей и экономику Германии.

Совет ЕС одобрил 20 октября поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. Заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а реализация долгосрочных может продолжаться до 1 января 2028 года. Европарламент настаивает на еще более жестком запрете, требуя прекратить любые поставки российского газа в страны ЕС с 1 января 2027 года.

ЕС также включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года. Запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, СПГ, который производится или экспортируется из России.