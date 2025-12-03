В ЕАО готовят финансовую модель нового автомобильного моста с Китаем

Мост свяжет область с провинцией Хэйлунцзян, сообщила губернатор Мария Костюк

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти ЕАО совместно с инвесторами готовят финансовую модель строительства нового километрового автомобильного моста через Амур, который свяжет область с китайской провинцией Хэйлунцзян. Об этом рассказала в интервью ТАСС глава ЕАО Мария Костюк.

Соглашение по строительству моста было подписано в этом году в Национальном центре "Россия". Тогда власти ЕАО договорились с инвесторами - компаниями "Бамтоннельстрой-мост" и "ГПБ-инфраструктурный холдинг", сообщала ранее Костюк.

"Строительство автомобильного моста в районе с.Пашково имеет большое значение для экономики области, развития товарооборота с соседней страной. Сейчас в рамках поручения президента мы отрабатываем финансовую модель проекта. К объекту есть большой интерес и у китайской стороны. Они просчитали свой транспортный поток, который подтверждает необходимость строительства такого моста", - добавила глава ЕАО.

Регион уже связывает с Китаем один мост - это единственный на Дальнем Востоке железнодорожный мостовой переход "Нижнеленинское - Тунцзян" через реку Амур. Грузооборот по нему сейчас составляет около 5 млн тонн, а к 2030 году достигнет 20 млн тонн грузов.