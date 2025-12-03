В работе мобильного приложения и сайта Т-банка произошел сбой

Чаще всего о сбоях сообщали из Санкт-Петербурга и Москвы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сбои в работе мобильного приложения и сайта Т-банка фиксируются на территории России. За последний час об ошибках сообщили более 5,5 тыс. пользователей, следует из данных портала Downdetector по состоянию на 01:42 мск.

Клиенты отмечают сбои в работе приложения (63%), личного кабинета (12%) и сайта (10%).

Чаще всего о сбоях сообщали из Санкт-Петербурга, Москвы, а также из Ленинградской, Московской и Калининградской областей.