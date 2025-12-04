Работу круглосуточных магазинов предложили ограничить

Соответствующий проект федерального закона внесли в Госдуму

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Кировской области внесло в Госдуму проект федерального закона, который наделяет регионы правом устанавливать ограничения на работу магазинов, осуществляющих торговую деятельность в период с 23:00 до 08:00. Документ размещен в думской электронной базе.

"Небольшие магазины, работающие в формате "24 часа", вопреки установленным на федеральном уровне запретам, продолжают осуществлять незаконную торговлю алкогольной продукцией в ночное время", - говорится о сути проблемы в пояснительной записке.

Проект предлагает внести изменения в закон "О защите прав потребителей" и закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности". Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на борьбу с незаконной торговлей алкогольной продукцией в ночное время. Так, в Кировской области выявлены нарушения в 113 из 141 таких торговых точек, уточняют авторы.

Помимо этого в записке отмечается, что ночная реализация нелегального спиртного создает криминогенную обстановку около домов и вызывает жалобы жителей.

"Чрезмерное употребление алкогольной продукции <...> пагубно сказывается на физическом и психическом здоровье употребляющих такую продукцию людей, а ее продажа хозяйствующими субъектами в ночное время создает криминогенную обстановку на территории, прилегающей к таким торговым объектам, а также шум (особенно в летнее время), который и является предметом наибольшего общественного напряжения", - добавили там.

Сейчас законопроект находится в начальной стадии рассмотрения и направлен в комитет Государственной думы по промышленности и торговле.