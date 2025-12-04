Эксперт Ляшок рассказал, на чьи зарплаты повлияет рост МРОТ

Старший научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии, что повышение минимального размера оплаты труда приведет к индексации зарплат у значительной части работников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) ведет к индексации зарплат не только у тех, кто получает минимальную оплату, но и у значительной части остальных работников. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об увеличении МРОТ с 1 января 2026 года до 27 093 рублей (почти на 21%). Изменения внесены в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда". С 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей.

"Это изменение напрямую затронет сотрудников, чья заработная плата находится на уровне МРОТ или чуть выше него. На практике работодатели обычно стремятся сохранять разницу в оплате труда между различными разрядами и грейдами, поэтому повышение МРОТ ведет к индексации зарплат не только у тех, кто формально получает минимальную оплату, но и у значительной части линейного персонала",- сказал Ляшок.

Он отметил, что после такого повышения сокращается доля низкооплачиваемых работников в организациях.