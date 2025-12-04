Россияне в ноябре установили 1,58 млн самозапретов на привлечение кредитов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Общее количество установленных самозапретов на привлечение россиянами кредитов и займов в ноябре 2025 года увеличилось на 16,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,58 млн (в октябре - 1,35 млн). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, в многофункциональных центрах (МФЦ) в ноябре этого года было установлено на 10,8% больше самозапретов, чем в октябре. Их количество составило 280,6 тыс. (в октябре - 253,2 тыс.). А через интернет-портал "Госуслуги" - 1 297,1 тыс. или на 18,1% больше, чем в октябре (1 098,1 тыс.).

При этом услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ в ноябре заемщики воспользовались на 1,4% меньше, чем в октябре - 74,4 тыс. раз (в октябре - 75,6 тыс.), а на "Госуслугах" - 106,5 тыс. раз или на 1,2% меньше, чем в предыдущем месяце (107,8 тыс.).

Среди регионов РФ наибольшее общее количество самозапретов в ноябре было установлено в Москве (152,3 тыс.), Московской области (94,9 тыс.), Санкт-Петербурге (77,8 тыс.), Республике Башкортостан (54,9 тыс.) и Краснодарском крае (50,8 тыс.). В свою очередь больше всего самозапретов через МФЦ в ноябре 2025 года было установлено жителями Москвы (42,3 тыс.), Санкт-Петербурга (17,4 тыс.), Краснодарского края (10,8 тыс.), Ростовской области (10,6 тыс.) и Республики Башкортостан (9 тыс.).

Среди 20 регионов-лидеров по данному показателю, наибольшая динамика роста общего количества самозапретов в ноябре по сравнению с октябрем месяцем была зафиксирована в Республике Башкортостан (+34,2%), Кировской (+30,6%), Свердловской(+29,4%) и Волгоградской (+24,1%) областях, а также в Республике Татарстан (+23,2%). В Москве данный показатель за месяц вырос на 10,8%.

В то же время самая серьезная динамика роста числа самозапретов, установленных через МФЦ, была отмечена в Республике Башкортостан (+50%), Свердловской (+41,5%), Кировской (+39,2%) и Волгоградской областях (+30,3%), а также в Санкт-Петербурге (+17,3%). Однако в двух регионах из топ-20 данный показатель за месяц, напротив, сократился - в Кемеровской области (-11,9%) и Москве (-1,9%).

"Расширение способов установления самозапрета на привлечение кредитов за счет многофункциональных центров увеличивает защищенность граждан от потенциальных действий мошенников. При этом ставшая доступной в сентябре текущего года данная возможность установки самозапретов продолжает набирать популярность, о чем свидетельствуют итоги ноября. Стоит также отметить, что в случае МФЦ особое значение имеет простота идентификации личности заемщика, так как еще не все россияне обладают необходимыми навыками, чтобы получить усиленную квалицифированную электронную подпись для снятия самозапрета онлайн", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.