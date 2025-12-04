"Мегамаркет": более 40% покупок россияне осенью совершали в рабочее время

В 2025 году доля заказов с 09:00 до 18:00 мск сместилась в сторону товаров первой необходимости, говорится в исследовании маркетплейса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Больше 40% покупок осенью россияне совершали именно в рабочее время. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса "Мегамаркет", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Чуть более 40% осенних покупок россияне совершают в рабочее время - с 09:00 до 18:00. В этот период чаще всего заказывают продукты, лекарства и товары первой необходимости, используя короткие перерывы между рабочими задачами", - говорится в сообщении.

В 2025 году доля заказов в рабочее время сместилась в сторону товаров первой необходимости. На продукты питания приходится 55% всех дневных заказов, что заметно выше, чем в 2024 году. Аптеки также увеличили долю заказов до почти 8%, тогда как спрос на товары для дома и косметику немного снизился. Средний чек в дневное время составляет 6 372 рубля - ниже, чем вечером и ночью, но немного выше, чем утром и ниже, чем в выходные, отметили эксперты.

По данным аналитиков, в рабочее время доля заказов у мужчин и женщин практически одинаковая - 49% и 51% соответственно. Основная часть покупок приходится на возрастную группу 26-45 лет, которая является наиболее активно работающей аудиторией.

Наибольшая доля дневных заказов приходится на Карачаево-Черкесскую Республику (82%), Республику Саха (80%), Амурскую область (78%), а также Калининградскую и Сахалинскую области (по 77%). В этих регионах пользователи чаще совершают заказы в рабочие часы, чем в среднем по стране, говорится в тексте.

Аналитики "Мегамаркета" изучили заказы пользователей за период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года.