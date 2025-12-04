Ntechlab: российский ИИ поможет избежать пробок на автозаправках

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Видеокамеры с отечественным искусственным интеллектом (ИИ) на автозаправках помогут избежать пробок, решение тестируют на российских АЗС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ntechlab (технологический партнер госкорпорации "Ростех").

"NtechLab разработала нейросеть, которая поможет избежать очередей на автомобильных заправках. Сейчас решение проходит тестовую эксплуатацию на АЗС российских городов. Полноценное внедрение продукта в экосистемы автозаправочных станций планируется в следующем году", - говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, ИИ обрабатывает видеопоток с камер, установленных на АЗС, и анализирует транспортную ситуацию. В случае скопления автомобилей - информирует о ситуации управляющего заправки, который должен предпринять необходимые действия. Например, отрегулировать поток, чтобы машины не мешали друг другу, направлять водителей к освободившимся колонкам или открыть дополнительные. А в случае бездействия со стороны персонала или отсутствия необходимого сотрудника на месте, сигнал о заторе поступает в головной офис.

"Наш искусственный интеллект может применяться на АЗС любого размера и пропускной способности. В этом году мы уже запустили несколько пилотных проектов на заправках в российских регионах. В течение 2026 года готовимся внедрить это решение в крупных сетях автозаправочных станций", - отметил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

Ntechlab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более 70 регионах России и 34 странах.