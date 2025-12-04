"Отелло": новогодний отдых в Калининграде стоит вдвое дороже, чем в Адлере

По данным исследования сервиса бронирования отелей, в новогоднюю ночь туристы чаще всего бронируют проживание в Москве, Санкт-Петербурге и Казани

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Стоимость новогоднего отдыха в Калининграде в два раза превышает аналогичный показатель в Адлере, эти направления в 2025 году стали самым дорогостоящим и самым бюджетным соответственно. Об этом говорится в исследовании "Отелло" (сервиса бронирования отелей от 2ГИС), с которым ознакомился ТАСС.

"Среди топ-10 популярных направлений бюджетнее всего обойдется проживание в Адлере - средняя стоимость ночи в новогодние праздники здесь составляет 6,6 тыс. руб., дороже всего в Калининграде - 13,4 тыс. руб.", - рассказали эксперты.

В список достаточно популярных у путешественников, но бюджетных направлений, входят Пермь, Владивосток и Тверь - в этих городах средняя стоимость за ночь в новогодние праздники не превышает 6 тыс. рублей. Также в десятку доступных направлений вошли Тюмень, Мурманск, Смоленск, Адлер, Красноярск и Ростов-на-Дону - здесь средняя стоимость ночи не превышает 7 тыс. рублей, сообщили в компании.

По данным сервиса, список самых популярных направлений по бронированиям проживания на новогодние праздники традиционно возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Казань. В десятку лидеров также вошли Сириус, Нижний Новгород, Сочи, Адлер, Калининград, Екатеринбург и Краснодар.

В 2024 году список выглядел иначе - в десятку лидеров входили Новосибирск и Владивосток, которые в этом году сместились в топ-20. Заметно выросла популярность Адлера и Калининграда, которые в прошлые праздники были в двадцатке, а сейчас входят в топ-10. Также выросло количество бронирований проживания в Рязани, которая в этом году объявлена новогодней столицей - сейчас она входит в топ-20, а в прошлом году не входила и в топ-30.

Согласно исследованию, в саму новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, туристы чаще всего бронируют проживание в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В пятерку лидеров еще входят Сириус и Адлер - в прошлом году четвертое и пятое место занимали Сочи и Краснодар. В новогоднюю ночь 2025-2026 годов средний чек за одну ночь вырос в среднем на 26% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Стоимость бронирования проживания на новогоднюю ночь в среднем на 5% выше, чем в течение всех новогодних праздников.