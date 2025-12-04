Запуск российского мессенджера "Молния" планируется в начале 2026 года

Сервис ориентирован на развитие международного взаимодействия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Запуск российского мессенджера "Молния", ориентированного на развитие международного взаимодействия, прежде всего с Китаем, запланирован на начало 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Планируется, что запуск платформы состоится в начале 2026 года", - рассказали в компании.

"Молния" представляет собой единую платформу, которая включает в себя возможности коммуникаций, социальный контент, платежи, трансграничную торговлю и сервисы для бизнеса. Сервис разрабатывается как функциональное решение, ориентированное на быстро растущий российско-китайский турпоток, предпринимателей, авторов контента, а также на компании, ведущие трансграничную деятельность, отметили в пресс-службе мессенджера. Приложение является совместной разработкой компаний "Ред софт" и Passion.

"Россия и Китай сегодня находятся в новом периоде технологического взаимодействия. И нам необходима цифровая инфраструктура, которая объединяет людей, сервисы и бизнес в одной платформе. Мы создаем удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живет в международном цифровом пространстве", - отметил генеральный директор ООО "Молния" Михаил Толпышкин,

Компания "Молния" была учреждена в 2025 году для поддержки развития одноименной экосистемы бизнес и социальных сервисов, а также для развития нового супер-приложения. ООО "Молния" будет курировать все аспекты развития нового сервиса - от социальных составляющих до бизнес-функций и работы с контентом.