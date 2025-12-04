В Севастополе в 2025 году урожай ягоды оказался ниже на 30%

Причиной стали заморозки, сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Урожай ягоды в Севастополе в 2025 году оказался на 30% ниже прошлогоднего из-за весенних заморозков, сообщили ТАСС в региональном департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка.

"На территории города Севастополя выращиваются такие ягодные культуры, как клубника, ежевика, малина, голубика. В 2025 году собран урожай в объеме 48,1 тонны, в том числе: клубника - 40 тонн, малина - 3,8 тонны, ежевика - 3 тонны, голубика - 1,3 тонны. Из-за заморозков и града в апреле и мае 2025 года потери урожая в регионе составили порядка 30%, на смену прохладной весне пришло засушливое, жаркое лето и растения испытали резкий старт роста - как результат, урожай этого года ниже урожая 2024 года", - говорится сообщении.

Уточняется, что в 2024 году собрано 69,25 тонны ягоды, в том числе 56,85 тонны клубники, 7,1 тонны малины, 5 тонн ежевики, 0,3 тонны голубики.

По данным департамента, сейчас выращиванием ягоды в регионе занимаются три предприятия, основная часть ягодной продукции поставляется из соседних субъектов РФ. Однако это сельхознаправление продолжает развиваться. "В 2025 году в Севастополе созданы три новых предприятия, которые получили государственную поддержку на реализацию проектов по выращиванию ягодных культур. Два предприятия будут заниматься выращиванием клубники, одно - малиной", - отмечается в документе.

Прошлая зима в причерноморских регионах была мягкой даже для юга России, а в середине марта в Краснодарском крае и на Крымском полуострове стояла аномально теплая погода. Однако в апреле пришли заморозки, несколько раз выпадал снег, в некоторых районах прошел град. Лето при этом оказалось жарким и засушливым.