Ростех построит в Крыму новую электростанцию "Трудовая"

Ее мощность составит 135 МВт

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Компания "Технопромэкспорт" (входит в Ростех) построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 МВт, говорится в сообщении госкорпорации.

Решение о строительстве принято Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики. ГТЭС возведут вблизи Симферополя для повышения надежности энергосистемы региона. Станция будет построена на базе отечественного энергооборудования. При этом концепция проекта предусматривает техническую возможность наращивать мощности с переводом станции на парогазовый цикл, и случае принятия правительством РФ такого решения это значительно повысит КПД и установленную мощность объекта.

"Новая ГТЭС на полуострове обеспечит еще большую выработку электроэнергии для Юга России, что снизит энергодефицит, даст импульс комплексному развитию региона, позволит возвести новые объекты. Предприятия госкорпорации проведут основную часть работ, включая изготовление и поставку генерирующего оборудования", - отметили в Ростехе.

В качестве основного оборудования на станции будут работать шесть полностью российских газотурбинных агрегатов ГТА-25 производства Объединенной двигателестроительной корпорации. В их составе применяются индустриальные двигатели ПС-90ГП-25 мощностью 22,5 МВт каждый. Они уже успешно эксплуатируются на других объектах ТЭК, в частности, в составе парогазовых установок на ТЭЦ "Сакская" в Крыму, отмечается в сообщении.