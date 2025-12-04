"Делимобиль": число поездок на каршеринге в ТЦ Москвы в "черную пятницу" удвоилось

Самыми популярными торговыми центрами стали "Европолис", "Павелецкая плаза" и "Метрополис"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Количество поездок на каршеринге в торговые центры в Москве выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в период черной пятницы с 28 по 30 ноября. Об этом сообщили ТАСС в сервисе "Делимобиль".

"Самыми популярными торговыми центрами стали "Европолис", "Павелецкая плаза" и "Метрополис". Пик пришелся на дневные часы. С 12:00 до 17:00 пользователи арендовали машины для шопинга в 2,5 раза чаще, чем вечером", - говорится в сообщении.

После похода по магазинам москвичи выезжали за город, отметили в "Делимобиле". Чаще всего отправлялись в Ленинский округ - этот маршрут выбрали вдвое больше пользователей по сравнению с другими популярными направлениями. Также в топ направлений вошли Люберцы, Одинцовский район, Красногорск и Мытищи.

Большинство загородных поездок приходилось на вечерние и ночные часы, когда москвичи завершали дела в городе и отправлялись отдыхать. Для таких маршрутов выбирали Haval Jolion, Kia Rio и Exeed RX.

В черте города главным направлением стал центр Москвы. На втором месте оказался Юго-Восточный округ, на третьем - Южный округ, выяснили в сервисе.