В открытом доступе появился сервис от МТС для обмена асинхронными видео

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Компания МТС Web Services запустила в бесплатном тестовом режиме сервис TeamStream для записи и обмена асинхронными видеозаписями, сообщили ТАСС в компании. В отличие от видеозвонков, асинхронные видео не требуют присутствия в реальном времени для просмотра, достаточно иметь доступ к заранее записанной ленте.

Функционал позволяет вести запись с веб-камеры устройства и из браузера и тут же делиться записью по ссылке. В компании оценили экономию времени благодаря этому в 35% - функционалом заменяет собой многочасовые звонки и долгие переписки. В TeamStream есть возможность редактировать видео, получать с них расшифровку и саммари от ИИ.

Чтобы воспользоваться пока тестовым доступом, нужно авторизоваться по МТС ID. Пользователь получит доступ к ИИ-расшифровке, ИИ-саммари, к записи до 20 видео длительностью до 5 минут и другим функциям.

Глава МТС Web Services Павел Воронин привел в пример "один из самых популярных [подобных] зарубежных сервисов". По его словам, им пользуются "более 100 тысяч западных компаний и порядка 10 млн человек в целом".

"На мой взгляд, в России пользу подобных решений пока не оценили в полной мере. Как бигтех с большим продуктовым портфелем, мы знаем, сколько времени тратят команды на звонки и переписку. Наш сервис позволяет экономить до 32 часов каждого сотрудника в месяц и подходит широкому кругу специалистов", - отметил он.