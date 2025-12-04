Си Цзиньпин: Китай будет расширять доступ на свой рынок и открытость

Пекин также готов осуществлять рациональное и упорядоченное трансграничное управление цепочками в промышленности и поставках, отметил председатель КНР

Редакция сайта ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Китай будет расширять открытость и доступ на рынок, что откроет широкие перспективы для сотрудничества с Францией. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на итоговой пресс-конференции после встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном, трансляция которой велась на сервисе YouTube.

"В период 15-й пятилетки Китай будет продвигать высококачественное развитие посредством всестороннего углубления реформ, активно реализовывать стратегию расширения внутреннего спроса, расширять доступ на рынок и открытость, а также осуществлять рациональное и упорядоченное трансграничное управление цепочками в промышленности и поставках. Это откроет более широкие перспективы для практического сотрудничества Китая и Франции и развития китайско-французских отношений", - сказал он.