Бюджет Красноярского края приняли с дефицитом в 75 млрд рублей

Доходы бюджета запланировали на уровне 452,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края приняло бюджет во втором, окончательном, чтении с дефицитом в 75,1 млрд рублей или 16,6% от общей суммы доходов, передает корреспондент ТАСС с сессии краевого парламента.

"Принято единогласно", - сообщил председатель заксобрания региона Алексей Додатко.

Как пояснили ТАСС в региональном Минфине, доходы бюджета на 2026 год запланированы на уровне 452,3 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы края в 413,4 млрд рублей, целевые поступления из федерального бюджета порядка 37,8 млрд рублей. Расходы - 527,4 млрд рублей, дефицит - 75,1 млрд рублей или 16,6% от общей суммы доходов. В ведомстве напомнили, что во время первого чтения параметры бюджета были увеличены на 2,9 млрд рублей. Во втором чтении при рассмотрении бюджета эти средства были распределены постатейно.

"Отмечу, что федерация увеличила финансирование по целому ряду направлений в сфере социальной поддержки, здравоохранения, образования, культуры, спорта, по отдельным отраслям экономики, включая ЖКХ, транспорт, лесное хозяйство, экологию и другие направления. Кроме того, мы, конечно же, со своей стороны также по целому ряду направлений уточнили объемы финансирования за счет средств краевого бюджета, в том числе связанных с обеспечением софинансирования", - сообщил зампред краевого правительства - министр финансов края Владимир Бахарь.

По его словам, произошло увеличение объемов финансирования практически по всем госпрограммам. Так, на 2026-2028 годы более чем на 7 млрд рублей было увеличено финансирование по каждому из направлений - образованию и здравоохранению. В трехлетний период на 12,6 млрд увеличилось финансирование развития транспортной системы и на 2,8 млрд рублей выросли расходы на модернизацию ЖКХ.

Доходы бюджета на 2025 год с учетом корректировок составляют 452,1 млрд рублей, расходы - 502,8 млрд рублей, дефицит - 50,8 млрд рублей или 11% от общей суммы доходов.