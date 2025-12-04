"Хевел" планирует после 2028 года дополнять СЭС накопителями энергии

По словам председателя совета директоров ГК "Хевел" Игоря Шахрая, это позволит не только минимизировать неравномерную выработку солнечных электростанций, но и обеспечить маневренность мощности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел" намерена продолжить строительство новых солнечных электростанций. После 2028 года, при необходимости, она может дополнять их системами накопления энергии, которые будут способны выдавать в сеть мощность на время до шести часов. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров ГК "Хевел" Игорь Шахрай.

"Создав с нуля всю производственную цепочку и инжиниринговые компетенции в солнечной энергетике, мы готовы не только строить новые станции, но и после 2028 года дополнять их накопителями энергии с выдачей мощности до 6 часов", - сказал он.

По словам Шахрая, это позволит не только минимизировать неравномерную выработку солнечных электростанций, но и обеспечить маневренность мощности. "Такие решения особенно актуальны для энергодефицитных регионов, например, Юга России", - уточнил он.

Группа компаний "Хевел" основана в 2009 году, в нее входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, девелоперское подразделение и Научно-технический центр в Санкт-Петербурге.