FT: США не будут вводить санкции против МГБ КНР ради торгового перемирия

По данным газеты, власти США также не будут вводить новые меры экспортного контроля в отношении Китая

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Власти США отказались от планов по введению санкций против Министерства государственной безопасности (МГБ) Китая, чтобы не разрушать ранее достигнутые торговые договоренности. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее данным, власти США также не будут вводить новые меры экспортного контроля в отношении Китая. Чиновники утверждают, что цель политики администрации президента США Дональда Трампа в отношении Китая сместилась в сторону "обеспечения стабильности" в отношениях двух государств. Помимо этого, Трамп не хочет ставить под угрозу свой визит в Пекин, запланированный на апрель 2026 года, добавили собеседники издания.

Некоторые американские должностные лица, с другой стороны, раскритиковали данное решение из-за того, что Трамп якобы "жертвует национальной безопасностью ради торговых сделок". Ряд чиновников также опасается, что администрация США может разрешить поставки Китаю чипов Blackwell производства американской компании Nvidia. Неназванный чиновник заявил, что Трамп хотел разрешить их продажу, но советники отговорили его от принятия такого решения.

30 октября в Пусане (Республика Корея) состоялась встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщило Минкоммерции КНР, по итогам этих переговоров США отменят так называемые фентаниловые пошлины в размере 10%, введенные в отношении китайских товаров, и продлят приостановку действия дополнительного тарифа в размере 24%, а китайская сторона "соответствующим образом скорректирует контрмеры в отношении вышеупомянутых пошлин США". Вашингтон и Пекин договорились приостановить на один год реализацию мер против судостроительной отрасли друг друга. США также приостановят на один год действие экспортных ограничений, объявленных 29 сентября, распространяющихся на любые дочерние компании китайских предприятий, включенных в санкционный список. КНР приостановит на один год введение мер экспортного контроля, объявленных 9 октября.

На прошлой неделе Трамп заявил, что в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином принял его приглашение посетить Китай в апреле следующего года. По словам американского лидера, после этого состоится государственный визит Си Цзиньпина в США.