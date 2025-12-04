"Автостат": продажи новых "Москвичей" в ноябре упали на 47%

На кроссовер "Москвич 3" пришлось 82% проданных машин марки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря./ТАСС/. Объем реализации новых автомобилей "Москвич" в РФ в ноябре 2025 года сократился на 47% в годовом выражении - до 1,4 тыс. единиц, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" (АО "Паспорт промышленный консалтинг", совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

82% проданных автомобилей марки пришлось на кроссовер "Москвич 3", около 11% - на продажи кроссовера "Москвич 8", около 6% - на лифтбек "Москвич 6", 1% - на электрический кроссовер "Москвич 3е".

По итогам 11 месяцев 2025 года в России было продано 14,2 тыс. новых автомобилей "Москвич", что на 29% меньше, чем в январе - ноябре 2024 года.