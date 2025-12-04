Приморские пчеловоды восстановили поставки меда в Японию

Также в пресс-службе правительства региона отметили, что Китай импортировал более 220 тонн продукта

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Пчеловоды Приморского края после перерыва возобновили в этом году поставки меда в Японию, сообщила пресс-служба правительства региона. Главным потребителем этого экологически чистого продукта при этом стал Китай, который импортировал более 220 тонн меда.

"С начала года из Приморья экспортировано 221,3 тонны экологически чистого меда. В том числе в Китай - 220,8 тонны, а также партия меда в 0,5 тонны отправлена в Японию", - сообщила пресс-служба. В 2024 году поставок меда в Японию не было.

В правительстве отметили, что экологически чистый приморский мед пользуется популярностью в странах Азиатско-Тихоокеанского региона за особенные вкусовые качества. Именно поэтому на рынке стала появляться фальсифицированная продукция. Для борьбы с подделками в Китае идет регистрация товарного знака Агентства по развитию пчеловодства Приморья, которым будет маркироваться оригинальная продукция.

По словам главы региона Олега Кожемяко, пчеловодство - одно из приоритетных направлений в сельском хозяйстве Приморья, которое региональное правительство будет поддерживать и развивать вне зависимости от урожайности меда.

Приморье - один из самых медоносных регионов России. На данный момент в крае расположено около 1,7 тыс. пасек, в отрасли пчеловодства задействовано более 6 тыс. человек. Высокое качество экологически чистого продукта уссурийской тайги регулярно отмечается наградами международных конкурсов.