"Т Плюс" ждет снижения выработки электроэнергии в 2025 году на 4%

В компании ожидают, что выработка составит 55,5 млрд кВт⋅ч

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Т Плюс" ожидает, что выработка электроэнергии по итогам 2025 года составит 55,5 млрд кВт⋅ч, что на 4% меньше, чем в 2024 году (57,8 млрд кВт⋅ч). Об этом журналистам сообщил глава компании Павел Сниккарс в кулуарах III Ежегодной конференции "Возобновляемая энергетика России".

"По выработке электроэнергии на ПГУ/ГТУ [парогазовых/ газотурбинных установках] мы плюс минус в прогнозе идем - ожидаем выработку по году в районе 16,4 млрд кВт⋅ч. По электроэнергии на ПСУ [паросиловых установках] при плане 44,1 млрд кВт⋅ч, думаю из-за теплой погоды показатель меньше будет - в районе 39,1 млрд кВт⋅ч", - сказал он.

Сниккарс уточнил, что из-за погодного фактора объемы отпуска тепловой энергии будут меньше того, что компания планировала - с 98,6 млн Гкал показатель может снизиться до 93,5 млн Гкал (-5,2%). По сравнению с прошлогодними показателями в 99 млн Гкал отпуск может уменьшиться на 5,5%.

О компании

Основные направления деятельности "Т плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал·ч.