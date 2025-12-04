Силуанов: расчеты между РФ и Индией почти на 100% идут в нацвалютах

Министр финансов России отметил, что открытие банковских офисов позволит ускорить взаимные расчеты

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря . /ТАСС/. Расчеты между Россией и Индией почти полностью осуществляются в нацвалютах, заявил министр финансов России Антон Силуанов на церемонии открытия нового офиса банка ВТБ.

"Видим увеличение объемов торговли между нашими странами, объемов инвестиций, объемов поездок наших людей друг к другу. Видим ежегодное увеличение почти в два раза и более объемов международных расчетов между нашими странами. Причем эти расчеты проходят в национальных валютах, почти 100%. Это здорово!", - сказал министр.

Он отметил, что открытие банковских офисов позволит ускорить взаимные расчеты, что важно для увеличения экономического сотрудничества РФ и Индии.