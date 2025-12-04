Турция помогает освободить заблокированное в США финансирование для АЭС "Аккую"

Министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар отметил, что для завершения проекта АЭС Турции необходимо оборудование либо финансирование для его закупки

СТАМБУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Турция прилагает посреднические усилия для освобождения заблокированного в США финансирования, предназначенного для АЭС "Аккую". Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар в Стамбуле на встрече с журналистами, в числе которых был корреспондент ТАСС.

"$2 млрд застряли в JP Morgan очень давно, и, я думаю, русские обсуждают с американцами вопрос о высвобождении этих денег. Мы также пытаемся играть роль посредника, чтобы помочь разблокированию этих средств, поскольку они будут использованы непосредственно в рамках проекта", - сказал он.

Байрактар отметил, что для завершения проекта АЭС Турции необходимо оборудование (которое ранее было заказано, но не поставлено - прим. ТАСС) либо финансирование для его закупки. Он выразил надежду, что "получится добиться позитивных результатов" в вопросе разблокирования средств для "Аккую".