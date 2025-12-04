Большая часть оборудования для АЭС "Аккую" уже находится в Турции

Росатом нашел замену недоставленному оборудованию, заявил глава Минэнерго Алпарслан Байрактар

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Большая часть необходимого оборудования для АЭС "Аккую" уже находится в Турции, часть комплектующих - в пути из Китая. Об этом заявил глава Минэнерго Алпарслан Байрактар на встрече с журналистами в Стамбуле, в числе которых был корреспондент ТАСС.

"Оборудование уже находится на "Аккую", а некоторые комплектующие все еще идут из Китая. Росатом нашел замену [недоставленному] оборудованию, и его заказали в Китае почти полтора года назад. Думаю, большая часть этого оборудования уже прибыла, но некоторые комплектующие все еще в пути", - сказал министр, отвечая на вопрос о ситуации с наличием необходимого оборудования для дальнейшей реализации проекта АЭС.