Работы на первом блоке АЭС "Аккую" завершены на 95%

Запуск намечен на 2026 год, отметил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар

СТАМБУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Строительные работы на первом блоке АЭС "Аккую" в Турции завершены на 95%, начало генерации электроэнергии планируется в 2026 году. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар на встрече с журналистами в Стамбуле, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается запуска первого реактора, мы находимся на очень важном этапе. 95% работ на нем завершено, мы надеемся начать генерацию первой электроэнергии на "Аккую" в будущем году. Такова наша цель. Конечно, за первым реактором последуют другие, но сейчас мы сосредоточены на завершении строительства первого атомного реактора в Турции", - сказал министр.

Он назвал проект крупнейшим в Турции и в мире. "Проект АЭС "Аккую" является крупнейшим зарубежным инвестиционным проектом в Турции. В настоящее время ведется строительство четырех реакторов на самой крупной из реализуемых в мире площадок возведения атомной электростанции. В последние пару лет мы столкнулись с определенными трудностями в реализации проекта. Я имею в виду пандемию, российско-украинскую войну, некоторые прямые или косвенные препятствия, санкции. Некоторые производители по политическим причинам не поставляли компоненты в Турцию, что, безусловно, повлияло на реализацию проекта", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что оборудование для "Аккую", заказанное у компании Siemens до санкций против РФ, не поступило. Байрактар назвал немецкую компанию ненадежным поставщиком в связи с нарушением контрактных обязательств.

Глава Минэнерго Турции напомнил об обсуждении проекта президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече в сентябре в рамках саммита ШОС в Китае. "Они очень хорошо поговорили об этом проекте, оба его полностью поддерживают. С точки зрения инвестора, участие и поддержка России на правительственном уровне имеют решающее значение", - сказал Байрактар.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого составит 1 200 МВт.